Джонсон призвал страны НАТО отключить Россию от SWIFT

Британский премьер Борис Джонсон Фото: REUTERS

Британский премьер Борис Джонсон в пятницу, 25 февраля, провел телефонные переговоры с лидерами НАТО, в ходе беседы он призвал их принять меры, чтобы отключить Россию от международной платежной системы SWIFT (Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи).

Об этом сообщила канцелярия главы правительства Соединенного Королевства по итогам переговоров. В заявлении говорится, что Джонсон призвал лидеров стран Альянса «предпринять немедленные действия», чтобы Россия не могла использовать платежную систему SWIFT.

Кроме того, премьер Великобритании заявил, что после действий России на Украине «не может быть никакой нормализации отношений» между Лондоном и Москвой.

Накануне президент США Джо Байден во время своего выступления перед журналистами в Белом доме по поводу санкций против нашей страны из-за спецоперации на Украине, сообщил, что страны Евросоюза отказались отключать Россию от SWIFT .

Напомним, как писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что 23 февраля Кремль получил обращения от лидеров ДНР и ЛНР к главе российского государства с просьбой о помощи в отражении украинской агрессии, чтобы избежать жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

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