Рогозин допустил небольшое отставание в сроках по некоторым спутникам из-за санкций США

Рогозин допустил отставание по срокам создания некоторых российских спутников из-за западных санкций. Фото: REUTERS

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин допустил, что США против России санкции могут повлиять на сроки создания космических аппаратов. Рогозин не исключает, что работа над некоторыми космическими аппаратами будет закончена чуть позже, чем планировалось.

«Возможно, что-то придется как-то переставить, какие-то космические аппараты, видимо, будут сделаны чуть позже», - цитирует Рогозина ТАСС.

Глава Роскосмоса отметил, что в таких условиях приоритет будет у военных спутников.

«Но приоритет аппаратам в интересах Минобороны, естественно, Роскосмос может подождать со своими аппаратами, но все равно все эти программы будут реализованы», - сказал Дмитрий Рогозин.

Рогозин отметил, что из-за санкций утеряна возможность над проектами, подобными обсерватории «Спектр-РГ», которая находится на расстоянии полутора миллионов километров от Земли.

«Можно ли сейчас создать такого рода обсерваторию в этих санкциях? Уверен, что нет», - отметил Рогозин.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Рогозин заявил о возможности неконтролируемого схода Международной космической станции с орбиты на Европу или США, в случае, если санкции заденут сотрудничество с Россией. Подробности здесь на kp.ru.