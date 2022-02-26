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Политика25 февраля 2022 21:20

В Минобороны Турции заявили о готовности оказать гуманитарную помощь Украине

Анкара продолжит вносить свой вклад в обеспечение мира, заявили в ведомстве
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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В Минобороны Турции заявили о готовности оказать гуманитарную помощь Украине

В Минобороны Турции заявили о готовности оказать гуманитарную помощь Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турция готова оказать Украине гуманитарную помощь, заявило турецкое Министерство иностранных дел.

«Турция готова оказать гуманитарную помощь Украине и продолжит вносить свой вклад в обеспечение мира и спокойствия, как делала это раньше», – сказано в Twitter ведомства.

Напомним, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что Киев официально запросил закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей. Анкара может ограничить проход военных кораблей через проливы, однако для такого решения нужно, чтобы Турция официально признала ситуацию на Украине войной, уточнил глава турецкого министерства иностранных дел.

Как ранее писал сайт kp.ru, в турецкой Партии справедливости и развития (AKP), основателем которой является действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, допустили, что страна закроет проливы для России из-за военной операции на Украине.