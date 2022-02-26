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Политика25 февраля 2022 21:57

Видео крупных учений ВМФ России в Средиземном море опубликовало Минобороны

Масштабные маневры с участием более 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения завершены
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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ВМФ России завершил крупные учения в Средиземном море

ВМФ России завершил крупные учения в Средиземном море

Фото: Министерство обороны РФ

В восточной части Средиземного моря завершились масштабные учения Военно-морского флота (ВМФ) России, в которых были задействованы более 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения ВМФ, а также летательных аппаратов морской авиации и Космических войск (ВКС). Российское министерство обороны показало кадры этих маневров, оценить масштаб которых можно только с воздуха.

Корабли выстроились в боевой порядок, на языке военных моряков это называется «морской ордер» – похоже на крепость, только на воде. Как отметили в оборонном ведомстве, при таком построении противодиверсионные катера «Раптор», минные тральщики, крейсеры, фрегаты и противолодочные корабли занимают четко обозначенные места и ни приблизиться, ни атаковать этот строй не способны никакие силы противника.

С воздуха прикрытие боевого ордера обеспечивали самолеты морской авиации – противолодочные Ил-38 и многофункциональные истребители Су-30 СМ.

Отмечается, что основная часть учений прошла в нейтральных водах восточной части Средиземноморья, а когда все задачи маневров были выполнены, армада кораблей слаженно и максимально быстро выполнила разворот и вошла в территориальные воды Сирии возле порта Тартус.

В учении принимали участие корабли и суда обеспечения Черноморского, Балтийского и Тихоокеанского флотов, они в едином строю показали возможности ВМФ России по защите интересов нашей страны в мировом океане.