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В мире25 февраля 2022 22:01

Абхазия признала независимость ДНР и ЛНР

Президент республики поручил начать подготовку к установлению дипотношений с Донбассом
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Президент Абхазии Аслан Бжания

Президент Абхазии Аслан Бжания

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

«Я подписал указы о признании независимости Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Абсолютно уверен, что все абхазское общество поддерживает это решение», – приводятся слова Бжании на сайте президента Абхазии.

Глава республики поручил правительству начать подготовку к заключению межгосударственных договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи республиками Донбасса, а также установлении с ними дипломатических отношений. Также Бжания отметил, что решение России о признании ЛДНР было справедливым, а проводимая Москвой спецоперация на Украине абсолютно оправдана.

Как писал сайт kp.ru, в минувший понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.