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Политика25 февраля 2022 23:09

США допускают переход Киева под контроль России

Команда по национальной безопасности Соединенных Штатов не исключает контакты с Москвой, сообщила Псаки
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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США допускают переход Киева под контроль России

США допускают переход Киева под контроль России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские войска могут взять под контроль Киев, считает официальный представитель Белого дома Дженнифер Псаки.

«Падение Киева – реальная возможность. Мы продолжаем наблюдать за тем, как Россия продвигается вперед, даже когда мы видим сопротивление на местах. Российские войска продолжают продвигаться к Киеву. Так что такая реальная возможность существует», – высказала мнение Псаки на брифинге.

По ее словам, команда по национальной безопасности США не исключает контакты с Россией. Пока американский президент Джо Байден не планирует этого, однако не считает, что отношения с Москвой прекращены навсегда, сообщила пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в ночь на субботу, 26 февраля, записал новое видеообращение к гражданам страны. В частности, он заявил, что накануне «был тяжелый, но смелый день», и предупредил, что «предстоящая ночь будет тяжелой». Украинский лидер призвал «не потерять Киев».