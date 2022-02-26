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Политика25 февраля 2022 23:55

В Минобороны России опровергли сообщения о взломе своего сайта

Заявление хакеров Anonymous о «похищении» персональных данных сотрудников ведомства в МО назвали «примитивным до смеха фейком»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Минобороны России опровергли сообщения о взломе своего сайта

В Минобороны России опровергли сообщения о взломе своего сайта

Фото: Александр ГЛУЗ

В ночь на субботу, 26 февраля, министерство обороны Росси опровергло сообщения о взломе своего сайта, а заявление хакеров Anonymous о том, что они якобы атаковали портал ведомства и в результате «похитили» персональные данные его сотрудников, в Минобороны назвали «примитивным до смеха фейком».

«Распространяемая в соцсетях диванными борцами за перемогу Украины информация о якобы взломе хакерской группировкой Anonymоus сайта Минобороны России и «похищении» персональных данных сотрудников военного ведомства — примитивный до смеха фейк», - говорится в сообщении министерства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне группировка хакеров Anonymous объявила «кибервойну» России и официально взяла на себя ответственность за компьютерную атаку на сайт российского телеканала RT. До этого RT сообщал, что на его сайты с вечера четверга ведутся DDoS-атаки, причем порядка 27% адресов, с которых они совершаются, находятся в США.