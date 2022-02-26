В Киеве призвали Apple заблокировать App Store для россиян Фото: сайт Apple

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров призвал генерального директора компании Apple Тима Кука блокировать магазин приложений App Store для граждан России.

В своем Telegram-канале чиновник разместил копии обращения на английском и украинском языках. Федоров объяснил необходимость блокировки проведением Россией специальной военной операции на Украине. Как заявил министр, стране нужна поддержка, и «современные технологии, возможно, станут лучшим ответом на танки, ракетные системы залпового огня (РСЗО) и ракеты».

Кроме того, Федоров попросил главу компании прекратить в Россию поставки продукции Apple. По его мнению, это может побудить «активных россиян» добиться прекращения «военной агрессии» Москвы.

Как писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.