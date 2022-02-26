Небензя: Подтверждений гибели гражданских лиц от действий ВС РФ на Украине нет

Постпред России в ООН Василий Небензя Фото: REUTERS

Вооруженные силы России не осуществляют бомбардировку украинских городов, нет никаких подтверждений гибели гражданских лиц в результате действий российских военных, заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя.

«Российские войска не бомбят украинские города. Нет достоверного подтверждения гибели гражданских лиц. Американской коллеге хочу сказать, что это же касается и заявления о якобы разбомбленном детском саде: это фейк», – сказал дипломат, выступая на заседании Совета безопасности ООН.

Как заявил Небензя, в пятницу, 25 февраля, в результате атаки Вооруженных сил Украины погибли четыре мирных жителя Донецкой и Луганской народной республик.

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.

Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.