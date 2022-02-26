Washington Post: Власти США готовы помочь Зеленскому покинуть Киев

Владимир Зеленский Фото: сайт офиса президента Украины

Власти Соединенных Штатов готовы помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому эвакуироваться из Киева, рассказали американские и украинские чиновники.

По информации газеты The Washington Post, Вашингтон не желает, чтобы украинский лидер оказался в руках у российских военных. Сообщается, что американские власти за последние несколько дней неоднократно беседовали с Зеленским и обсуждали безопасные для него места укрытия.

Как отмечается в сообщении, президент Украины пока не отдавал распоряжений относительно своей эвакуации в другой город.

Напомним, ранее Зеленский заверил украинцев, что он никуда не сбегал из страны и находится в Киеве, а вместе с ним – и другие представителями власти: премьер-министр, лидер парламентской фракции «Слуга народа», глава президентского офиса и председатель Верховной рады.

Как писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.