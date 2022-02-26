Небензя призвал постпреда США не читать морали о вторжениях

Постпред России при ООН Василий Небензя Фото: REUTERS

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ответил коллеге из США на обвинения во вторжении на Украину, призвав Линду Томас-Гринфилд не читать моралей об агрессии против другим стран.

«Намттрудно тягаться с Соединенными Штатами в количестве вторжений к своим соседям. Я воздержусь от перечисления агрессий, которые совершили США за свою историю, но вам ли читать нам мораль», – сказал Небензя в ходе выступления на заседании Совета безопасности ООН.

Как отметил российский постпред, заявления американской стороны о разбомбленном российскими войсками детском саду не соответствуют действительности.

Напомним, Небензя на заседании Совбеза ООН заявил, что Вооруженные силы России не осуществляют бомбардировку украинских городов, и нет никаких подтверждений гибели гражданских лиц в результате действий российских военных.

Как писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.

Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако она намерена стремиться к демилитаризации украинского государства.