Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика26 февраля 2022 2:30

Небензя призвал постпреда США не читать морали о вторжениях

Соединенные Штаты сами множество раз совершали агрессии против других стран, отметил дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Постпред России при ООН Василий Небензя

Постпред России при ООН Василий Небензя

Фото: REUTERS

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ответил коллеге из США на обвинения во вторжении на Украину, призвав Линду Томас-Гринфилд не читать моралей об агрессии против другим стран.

«Намттрудно тягаться с Соединенными Штатами в количестве вторжений к своим соседям. Я воздержусь от перечисления агрессий, которые совершили США за свою историю, но вам ли читать нам мораль», – сказал Небензя в ходе выступления на заседании Совета безопасности ООН.

Как отметил российский постпред, заявления американской стороны о разбомбленном российскими войсками детском саду не соответствуют действительности.

Напомним, Небензя на заседании Совбеза ООН заявил, что Вооруженные силы России не осуществляют бомбардировку украинских городов, и нет никаких подтверждений гибели гражданских лиц в результате действий российских военных.

Как писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.

Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако она намерена стремиться к демилитаризации украинского государства.