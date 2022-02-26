Захарова заявила, что раздача властями Украины оружия населению - это "конец"

Мария Захарова Фото: REUTERS

Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова осудила решение властей Украины о раздаче оружия населению. Соответствующее мнение она выразила в программе "Большая игра" на Первом канале.

"Раздача оружия - это просто конец, - подчеркнула Захарова. - Что следующее, выпустят из тюрем заключённых? Чтобы уже закончилось просто бойней".

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Министерства обороны Украины Алексей Резников сообщил, что жителям Киева раздали 18 тысяч автоматов и боеприпасы к ним. По его словам, число желающих растет, а поставки оружия продолжаются.

Напомним, военное положение введено на всей территории Украины. Такое решение приняла в четверг, 24 февраля 2022 года, украинская Верховная Рада. За это проголосовали 300 депутатов Рады.