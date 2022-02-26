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Политика26 февраля 2022 5:02

Байден поручил Госдепу выделить 600 миллионов долларов на помощь Украине

Из этих средств больше половины поставят в виде оборонных изделий и услуг Минобороны
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Джозеф Байден

Джозеф Байден

Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден издал меморандум, в котором наделяет полномочиями по предоставлению Украине немедленной военной помощи американского госсекретаря Энтони Блинкена.

В частности, Госдепу поручено выделить 600 млн долларов "в целях оказания немедленной военной помощи Украине", в том числе 350 млн долларов "в виде оборонных изделий и услуг министерства обороны, а также военного обучения и подготовки".

Как ранее писал сайт kp.ru, Джозеф Байден заявил, что российско-американские отношения близки к "полнейшему разрыву". Американский лидер также добавил, что большинство стран в мире в оппозиции к тому, что делает российское руководство.

Напомним, президент США особо отметил, что новые санкции, введенные против Российской Федерации, будут иметь долгосрочные последствия для российской экономики.