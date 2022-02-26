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Политика26 февраля 2022 5:56

Силы противовоздушной обороны ДНР перехватили две ракеты ТРК "Точка-У"

Несколько зданий получили повреждения от обломков
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Обломки ракет повредили несколько домов и подсобных хозяйств. Фото: Штаб территориальной обороны ДНР

Обломки ракет повредили несколько домов и подсобных хозяйств. Фото: Штаб территориальной обороны ДНР

Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) объявил о перехвате двух украинских ракет ТРК "Точка-У". Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства в субботу, 26 февраля 2022 года.

"Силы ПВО перехватили две ракеты ТРК "Точка-У" в ДНР, - говорится в сообщении. - Обе ракеты тактико-ракетного комплекса не сработали".

Обломками повреждены несколько домов и хозяйственных построек на территории республики.

Как ранее писал сайт kp.ru, Вооруженные силы Украины нанесли удар ракетой "Точка-У" по Кировскому району Донецка, где находится нефтебаза. Головная часть ракеты не сработала. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.