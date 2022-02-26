Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика26 февраля 2022 5:45

В ДНР сообщили о повреждении здания детского сада при обстрелах ВСУ

Информация о пострадавших не поступала, детали инцидента уточняются
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
В ДНР сообщили о повреждении здания детского сада при обстрелах ВСУ

В ДНР сообщили о повреждении здания детского сада при обстрелах ВСУ

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В совместном центре контроля и координации Донецкой народной республики (ДНР) рассказали о повреждении здания детского сада при обстреле вооруженных сил Украины.

"ул. Буслаева, 35а, МДОУ №251 – повреждено остекление и двери", - говорится в сообщении ведомства.

Информация о пострадавших не поступала, детали инцидента уточняются. Сообщается, что по всем фактам военных преступлений ВФУ будут проведены разбирательства, а результаты - переданы Генеральной Прокуратуре ДНР.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Киевского района Донецка повреждены детская больница, два дома и теплотрасса.

"В результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке дополнительно зафиксированы повреждения: улица Аристова, дом 2 квартира 116 - повреждено остекление; проспект Киевский, 63Б - повреждена теплотрасса; проспект Киевский, 63А, квартира 20 - повреждено остекление; проспект Киевский, 61 - повреждено здание городской детской клинической больницы №1", - говорилось в сообщении СЦКК.