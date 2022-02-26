В ДНР сообщили о повреждении здания детского сада при обстрелах ВСУ Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В совместном центре контроля и координации Донецкой народной республики (ДНР) рассказали о повреждении здания детского сада при обстреле вооруженных сил Украины.

"ул. Буслаева, 35а, МДОУ №251 – повреждено остекление и двери", - говорится в сообщении ведомства.

Информация о пострадавших не поступала, детали инцидента уточняются. Сообщается, что по всем фактам военных преступлений ВФУ будут проведены разбирательства, а результаты - переданы Генеральной Прокуратуре ДНР.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Киевского района Донецка повреждены детская больница, два дома и теплотрасса.

"В результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке дополнительно зафиксированы повреждения: улица Аристова, дом 2 квартира 116 - повреждено остекление; проспект Киевский, 63Б - повреждена теплотрасса; проспект Киевский, 63А, квартира 20 - повреждено остекление; проспект Киевский, 61 - повреждено здание городской детской клинической больницы №1", - говорилось в сообщении СЦКК.