Небензя назвал антироссийским проект резолюции Совбеза ООН по Украине

Василий Небензя Фото: REUTERS

Проект резолюции Совбеза Организации объединенных наций (ООН) по ситуации на Украине, заблокированный Россией, является не только антироссийским, но и антиукраинским, заявил в ходе заседания постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Почему антиукраинского? Потому что этот документ, вне всякого сомнения, противоречит коренным интересам украинского народа, поскольку пытается спасти и закрепить на Украине ту систему власти, которая подвела эту страну к трагедии, длящейся вот уже как минимум восемь лет", - подчеркнул постпред РФ.

По его словам, антироссийская направленность резолюции не нуждается в дополнительном объяснении.

Небензя также поблагодарил страны, которые не стали поддерживать этот проект. Речь идет об Индии, Китае и Объединенных Арабских Эмиратах, которые воздержались от голосования.

Как ранее писал сайт kp.ru, 25 февраля Россия воспользовалась своим правом вето в Совете Безопасности ООН и заблокировала подготовленную западными странами резолюцию с осуждением спецоперации на Украине.

В тексте резолюции осуждаются действия России на Украине и признание независимости двух народных республик Донбасса, ее авторы требуют отменить это решение. В документе также содержится призыв вывести вооруженные силы РФ за "международно признанные" границы Незалежной.