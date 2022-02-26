Макрон призвал готовиться к долгосрочным последствиям конфликта на Украине для Европы Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон полагает, что украинский кризис продлится долго, и призвал готовиться к этому.

"Эта война будет длится долго… Этот кризис будет продолжаться, эта война будет продолжаться, и все это будет иметь долгосрочные последствия", - заявил Макрон на ежегодной французской сельскохозяйственной выставке.

Французский лидер отметил, что Евросоюз находимся в процессе разработки плана устойчивости.

Накануне сообщалось, что Эммануэль Макрон намерен предложить Украине помощь в размере 300 миллионов евро. Также он планирует предоставить украинской стороне военную технику.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Макрона за решение предоставить его стране оборонные средства и обратился к Франции за макрофинансовой помощью.

"Обратился к Франции как к стране, председательствующей в Совете Евросоюза, с просьбой оказать макрофинансовую поддержку", - написал Зеленский.