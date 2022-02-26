В России выявлено 122 995 случаев заражения коронавирусом 26 февраля 2022 года

В России выявлено 122 995 случаев заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекции сообщил, что за минувшие сутки в России выявлено 122 995 случаев COVID-19. С начала пандемии зафиксировано 16 175 023 случаев.

Лидером по показателю является Санкт-Петербург, где заболели 7409 человек. Вторым идет Красноярский край с 4672 случаями заражения. Тройку замыкает Свердловская область, где выявлено 4554 заболевших.

Также медики зафиксировали 793 летальных исхода. Из больницы выписаны 181 343 человека.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что около половины переболевших коронавирусной инфекцией испытывают проблемы с сердцем. У людей с хроническим сердечно-сосудистыми заболеваниями риск смертности после коронавируса возрастает в 5-7 раз, отметил он. При повышенной утомляемости и снижении желания заниматься физическими нагрузками Мурашко рекомендовал обратиться к врачам. Он напомнил, что перенесшим коронавирус пациентам сегодня доступна углубленная диспансеризация.