Сайт агентства Sputnik заблокирован на территории Молдавии

Редакция Sputnik осудила решение властей Молдавии о блокировке ресурса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Редакцию информационного агентства Sputnik Moldova уведомили о блокировке сайта на территории Молдавии с 26 февраля 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, власти республики намерены остановить радиовещание Sputnik. Согласно данным в уведомлении, это произойдет с 7 марта 2022 года.

Редакция агентства осудила решение властей Молдавии, назвав это актом цензуры и нарушением свободы слова.

"Блокировка сайтов Sputnik Moldova и прекращение вещания радио Sputnik - это акт цензуры и вопиющее нарушение ценностей свободы слова со стороны властей Молдовы", - подчеркнули в пресс-службе Sputnik.

Как ранее писал сайт kp.ru, Российский Союз журналистов возмутился цензурой со стороны зарубежных социальных сетей и потребовал привлечь к ответственности соцсети, где страницы российских СМИ и персональные аккаунты россиян подвергли блокировке.