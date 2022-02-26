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Политика26 февраля 2022 8:50

Сайт агентства Sputnik заблокирован на территории Молдавии

Редакцию уведомили о блокировке сайта и прекращении радиовещания
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Редакция Sputnik осудила решение властей Молдавии о блокировке ресурса

Редакция Sputnik осудила решение властей Молдавии о блокировке ресурса

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Редакцию информационного агентства Sputnik Moldova уведомили о блокировке сайта на территории Молдавии с 26 февраля 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, власти республики намерены остановить радиовещание Sputnik. Согласно данным в уведомлении, это произойдет с 7 марта 2022 года.

Редакция агентства осудила решение властей Молдавии, назвав это актом цензуры и нарушением свободы слова.

"Блокировка сайтов Sputnik Moldova и прекращение вещания радио Sputnik - это акт цензуры и вопиющее нарушение ценностей свободы слова со стороны властей Молдовы", - подчеркнули в пресс-службе Sputnik.

Как ранее писал сайт kp.ru, Российский Союз журналистов возмутился цензурой со стороны зарубежных социальных сетей и потребовал привлечь к ответственности соцсети, где страницы российских СМИ и персональные аккаунты россиян подвергли блокировке.