Минобороны РФ сообщило об обстреле жилых кварталов Старобельска украинскими националистами Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Министерстве обороны России сообщили, что 26 февраля 2022 года около 10:30 утра украинские националисты нанесли удар из "Градов" по жилым кварталам Старобельска (пресс-релиз есть в распоряжении kp.ru).

"В результате в городе начался пожар, есть разрушения жилых домов, имеются погибшие среди мирного населения", - рассказали в минобороны KP.ru

Кроме того, ведомство имеет подтвержденные данные о готовящихся диверсиях со стороны украинских националистов в Краматорске и Славянске.

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли территорию республиканского спасательного центра в Донецке, личный состав направился в укрытие, сейчас их жизням ничто не угрожает.

Накануне в Минобороны РФ сообщили об установлении полного контроля над Мелитополем. В ведомстве подчеркнули, что огонь ведется только по объектам военной инфраструктуры ВСУ, исключая нанесение ущерба жилой и социальной инфраструктуре