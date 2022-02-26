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26 февраля 2022 9:04

Минобороны РФ сообщило об обстреле жилых кварталов Старобельска украинскими националистами

Кроме того, ведомство имеет подтвержденные данные о готовящихся диверсиях со стороны украинских националистов в Краматорске и Славянске
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Минобороны РФ сообщило об обстреле жилых кварталов Старобельска украинскими националистами

Минобороны РФ сообщило об обстреле жилых кварталов Старобельска украинскими националистами

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Министерстве обороны России сообщили, что 26 февраля 2022 года около 10:30 утра украинские националисты нанесли удар из "Градов" по жилым кварталам Старобельска (пресс-релиз есть в распоряжении kp.ru).

"В результате в городе начался пожар, есть разрушения жилых домов, имеются погибшие среди мирного населения", - рассказали в минобороны KP.ru

Кроме того, ведомство имеет подтвержденные данные о готовящихся диверсиях со стороны украинских националистов в Краматорске и Славянске.

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли территорию республиканского спасательного центра в Донецке, личный состав направился в укрытие, сейчас их жизням ничто не угрожает.

Накануне в Минобороны РФ сообщили об установлении полного контроля над Мелитополем. В ведомстве подчеркнули, что огонь ведется только по объектам военной инфраструктуры ВСУ, исключая нанесение ущерба жилой и социальной инфраструктуре