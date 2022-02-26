В Госдепе заявили, что США готовы поддержать решение Украины о нейтральном статусе

США готова признать нейтральный статус Украины при принятии Киевом такого решения Фото: REUTERS

Соединенные Штаты готовы поддержать решения, которые примет Украина, в том числе о нейтральном статусе государства. Об этом заявила заместитель главы Государственного департамента США Уэнди Шерман в интервью газете "Коммерсант".

"Мы будем поддерживать те решения, которые для себя примет Украина, - подчеркнула Шерман. - Мы с самого начала этого кризиса говорили, что не будем делать ничего с Украиной без Украины".

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов на обсуждения с Россией нейтрального статуса Украины. Об этом он сообщил во врем очередного видеообращения к гражданам.

Напомним, президент России Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию для переговоров с украинской стороной. Об этом в пятницу, 25 февраля 2022 года заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.