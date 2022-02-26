Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика26 февраля 2022 9:41

В Госдепе заявили, что США готовы поддержать решение Украины о нейтральном статусе

Замглавы Госдепартамента Уэнди Шерман отметила, что Соединенные Штаты ориентируются на желание Незалежной
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (41)Комментарии (41)(41)
США готова признать нейтральный статус Украины при принятии Киевом такого решения

США готова признать нейтральный статус Украины при принятии Киевом такого решения

Фото: REUTERS

Соединенные Штаты готовы поддержать решения, которые примет Украина, в том числе о нейтральном статусе государства. Об этом заявила заместитель главы Государственного департамента США Уэнди Шерман в интервью газете "Коммерсант".

"Мы будем поддерживать те решения, которые для себя примет Украина, - подчеркнула Шерман. - Мы с самого начала этого кризиса говорили, что не будем делать ничего с Украиной без Украины".

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов на обсуждения с Россией нейтрального статуса Украины. Об этом он сообщил во врем очередного видеообращения к гражданам.

Напомним, президент России Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию для переговоров с украинской стороной. Об этом в пятницу, 25 февраля 2022 года заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.