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Общество26 февраля 2022 10:24

Кличко сообщил, что киевское метро перешло в режим укрытия

Мэр призвал киевлян не покидать свои дома и не выезжать в город
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Виталий Кличко

Виталий Кличко

Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что городской метрополитен прекратил перевозки и был переведен в режим укрытия.

- Метро перешло в режим укрытия. Транспортные перевозки производиться не будут, — написал он у себя в Telegram.

Также Кличко призвал киевлян не покидать свои дома или укрытия, а также не выезжать в город. Он уточнил, что рекомендации не касаются работников критически важных предприятий.

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал Указ о всеобщей мобилизации в стране. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского лидера. Это решение глава государства принял «в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства».