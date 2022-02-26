Зеленский сообщил, что почти все страны ЕС поддерживают отключение России от SWIFT

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз практически полностью поддерживает отключение России от межбанковской системы SWIFT.

- Уже имеем практически полную поддержку стран ЕС по поводу отключения РФ от SWIFT, надеюсь, что Германии и Венгрии хватит мужества поддержать это решение, — сообщил политик в своем видеообращении.

Ранее Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейские санкции против России из-за ситуации на Украине пока не предполагают отключения от SWIFT. Он добавил, что члены внешнеполитического Совета ЕС могут обсудить «эту опцию» в будущем.

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.