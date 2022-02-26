Словакия вводит режим ЧС в связи с наплывом беженцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В правительстве Словакии сообщили, что в стране вводится режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за наплыва беженцев с Украины. Об этом в субботу, 26 февраля 2022 года сообщает со ссылкой на постановление кабмина информационное агентство TASR.

"Целью введения режима ЧС является создание условий для принятия обязательных мер по предотвращению и снижению [негативных] последствий чрезвычайного события в связи с массовым наплывом иностранцев на территорию Словакии", - отмечается в документе.

Сообщается, что режим будет действовать С 12.00 по местному времени (14.00 МСК).

Ранее Словакия поставила вопрос о целесообразности антироссийских санкций. Премьер-министр страны Петер Пеллегрини назвал антироссийские санкции "бессмысленностью, наносящей вред экономикам России и ЕС".

Со слов главы государства, многие европейские компании из-за санкционной войны Брюсселя с Москвой потеряли свои рынки и возможность торговать с Россией.