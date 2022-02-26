В RT сообщили о приостановке вещания в Австралии Фото: REUTERS

Австралия приостановила вещание RT. Об этом в субботу, 26 февраля 2022 года сообщается в Telegram-канале телеканала.

"В связи с обеспокоенностью ситуацией на Украине Foxtel приостанавливает вещание канала в рамках услуг Foxtel и FLASH", — сообщил Австралийский спутниковый оператор Foxtel.

Ранее сообщалось, что телекоммуникационный оператор Финляндии Elisa принял решение прекратить вещание канала Russia Today на территории страны.

"Мы хотим показать нашу поддержку Украине и решили закрыть канал Russia Today", — говорится в сообщении компании.

Министерство иностранных дел России объявляло о введении ответных санкций после запрета вещания телеканала RT в Германии. В частности будет прекращено вещание телерадиокомпании Deutsche Welle в России.

Кроме того, Москва сформирует перечень представителей государственных и общественных структур Германии, причастных к ограничению вещания RT.