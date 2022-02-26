Кличко расширил комендантский час в Киеве

Виталий Кличко Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о расширении комендантского часа в города. По его словам, это сделано в целях безопасности местных жителей.

- Для более эффективной обороны столицы и безопасности ее жителей с сегодняшнего дня, 26 февраля 2022 года, комендантский час будет действовать с 17:00 до 08:00. Такое время комендантского часа вводится до утра 28 февраля, — написал он в Telegram.

Кличко подчеркнул, что все граждане, находящиеся на улице в неположенное время, будут считаться диверсантами.

Ранее Виталий Кличко сообщил, что городской метрополитен прекратил перевозки и был переведен в режим укрытия. Также мэр призвал киевлян не покидать свои дома или укрытия, а также не выезжать в город. Он уточнил, что рекомендации не касаются работников критически важных предприятий.

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал Указ о всеобщей мобилизации в стране. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского лидера. Это решение глава государства принял «в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства».