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В мире26 февраля 2022 14:27

В Германии заявили, что тема «Северного потока — 2» исчерпана

Глава Восточного комитета немецкой экономики заявил, что тема «Северного потока — 2» исчерпана
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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В ФРГ заявили, что тема «Северного потока — 2» исчерпана

В ФРГ заявили, что тема «Северного потока — 2» исчерпана

Фото: REUTERS

Директор Восточного комитета немецкой экономики (OA) Михаэль Хармс заявил, что тема «Северного потока — 2» исчерпана. При этом он назвал трубопровод хорошим проектом.

- Мы всегда защищали этот газопровод, он был... хорошим проектом, но я считаю, что тема исчерпана, — сказал Хармс в эфире радиостанции DLF.

Он также выразил мнение, что проект «умер».

Напомним, во вторник, 22 февраля, канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил об остановке сертификации «Северного потока – 2», отметив, что Минэкономики Германии уже даны соответствующие указания. По его словам, данные меры являются реакцией на решение Москвы признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

23 февраля президент США Джо Байден распорядился ввести санкции против оператора газопровода «Северный поток 2» Nord Stream 2 AG и его руководителей. Он также заявил, что США «без колебаний предпримут дальнейшие шаги, в случае продолжения Россией эскалации».