Войска ДНР взяли под контроль Старогнатовку, Октябрьскую и Павлополь

В российском Минобороны рассказали, как продвинулись войска ДНР и ЛНР в субботу 26 февраля. Фото: REUTERS

Войска ДНР взяли под контроль три населенных пункта - Старогнатовку, Октябрьскую и Павлополь. Об этом сообщается в субботу 26 февраля.

Подробности во время брифинга рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, трансляция брифинга доступна здесь.

«Группировка войск Донецкой Народной республики, наступая в направлении Петровское, продвинулась еще на 10 километров и овладела населенными пунктами Старогнатовка, Октябрьская и Павлополь», - сказал официальный представитель Минобороны.

Также Игорь Конашенков рассказал о продвижении войск Луганской народной республики.

«Сегодня войска ЛНР расширили полосу наступления и продвинулись с начала операции на глубину уже до 46 километров, овладев населенными пунктами Счастье и Муратово», - сказал официальный представитель Минобороны.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ опубликовало видео Чернобыльской АЭС, взятой под охрану российскими и украинскими военными. Подробности здесь.

Сайт kp.ru в режиме прямой онлайн-трансляции собирает последние новости о военной спецоперации России в Донбассе на 26 февраля 2022 года, следите за событиями вместе с нами здесь.