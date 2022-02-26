Посольство России в Польше обстреляли металлическими шариками из рогатки

Вандалы в Польше выбили стекла в окнах российского посольства Фото: REUTERS

Ранним утром в субботу, 26 февраля, местные хулиганы облили краской таблицу на здании посольства России в Польше и выбили стекла в окнах, обстреляв металлическими шариками из рогатки. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского диппредставительства Владимир Александров.

«Сегодня в 05:30 утра (07:30 мск) группа хулиганствующих элементов облила краской таблицу с надписью «Посольство Российской Федерации» на воротах со стороны главного входа. Со стороны тыльных ворот из рогатки металлическими шариками было обстреляно здание диппредставительства, в результате чего выбиты стекла в трех окнах жилых помещений», - приводит слова дипломата ТАСС.

Владимир Александров также рассказал о том, что в адрес нашего посольства в Польше «постоянно поступают угрозы» и по телефону, и по почте – как обычной, так и электронной. Он добавил, что в связи с этим дипмиссия заявит протест в польский МИД.