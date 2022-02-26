Крым принял первую группу беженцев с Украины

В Крыму приняли первую партию беженцев из Украины. Фото: REUTERS

Первые украинские беженцы прибыли в Крым. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет, представляющий Крымский регион. Шеремет рассказал, что беженцы прибыли из Мелитополя, среди них только женщины и дети.

«В Крым прибыло 20 беженцев с Украины. Они пришли со стороны села Чонгар Херсонской области. Сами беженцы с Мелитополя. Это женщины и дети. Мужчин среди них нет», - цитирует Шеремета РИА Новости.

Депутат отметил, что беженцы должны пройти все необходимые процедуры, после чего их разместят в комфортных условиях. В Крыму на границе с Украиной развернуты два пункта размещения беженцев, регион готов принять более шести тысяч человек.

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