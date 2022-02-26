Телешоу «Орел и решка» больше не будут показывать на «Пятнице!»

Ведущие телешоу «Орел и решка» Регина Тодоренко и Тимур Родригез

Вечером в субботу, 26 февраля, телеканал «Пятница!» огорошил своих зрителей сообщением, что больше не будет показывать знаменитое телешоу о путешествиях «Орел и решка». Канал решил разорвать сотрудничество с украинским продакшеном TeenSpirit, который производит для него этот проект.

«В текущей ситуации дальнейшее производство проекта не представляется возможным», - говорится в заявлении пресс-службы телеканала, опубликованном в его Telegram.

За несколько часов до этого телеканал «Пятница!» сообщил, что прекратил всякую совместную деятельность с продюсером TeenSpirit Мариной Гранкиной, которая ранее публично критиковала решение о спецоперации на Украине и резко высказывалась о главе российского государства. Руководство TeenSpirit отстранило ее от занимаемой должности.

Рак писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что ВГТРК, Первый канал и Радио дома «Останкино» решили приостановить членство в Европейском вещательном союзе.

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что 23 февраля Кремль получил обращения от лидеров ДНР и ЛНР к главе российского государства с просьбой о помощи в отражении украинской агрессии, чтобы избежать жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

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