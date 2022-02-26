Байден заявил, что альтернативой антироссийским санкциям стала бы мировая война

Байден заявил, что альтернативой антироссийским санкциям была бы третья мировая война. Фото: REUTERS

Американский президент Байден заявил, что введение масштабных антироссийских санкций странами Запада помогло предотвратить начало третьей мировой войны. Такое заявление Байден сделал в интервью американскому журналисту Брайану Тайлеру Коэну. Интервью доступно здесь на YouTube-канале Коэна.

Джо Байден отметил, что последствия событий, которые происходят сейчас в Украине, скажутся на России не только в ближайшем будущем, но и в отдаленной перспективе. Причем, по мнению Бадена, последствия будут особенно ощутимы именно в долгосрочной перспективе.

Президент США заявил, что альтернативой санкциями могла быть только мировая война, на которую «нужно было отправиться физически».

«У вас есть два варианта: начать третью мировую войну и физически отправиться на войну с Россией, либо гарантировать, что страна, которая столь сильно нарушает международное право, заплатит цену за то, что делает это», - сказал Джо Байден.

Ранее сообщалось, что Евросоюз и США ввели санкции против Путина и Лаврова.

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