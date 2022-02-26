В российском союзе туриндустрии рассказали, где россияне смогут отдохнуть в безопасности Фото: Олег ЗОЛОТО

Российская военная спецоперация в Донбассе отразилась на всех сферах жизни. Ударила она и по туризму, многие опасаются сегодня лететь в отпуск, а те, кто уже находились на курортах, переживают, что не смогут вернуться.

В России закрыли 11 аэропортов и по этим направлениям действительно возникают накладки, но не критичные.

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, после начала военной операции продажи путевок в РФ упали на 40% по внутренним направлениям. По международным продажи сократились на 15-20%. Но это касается только ближайших 10 дней вылета.

А вот долгосрочное бронирование все также пользуется спросом. Самые популярные направления - Турция, Египет, ОАЭ, Доминикана.

Те, кто не уверены в планах, могут воспользоваться предоплатой туров. В таком случае при бронировании нужно внести всего 10-30% от стоимости путешествия, а остальные за две недели до вылета. Но по курку, который будет на момент доплаты.

-Лучше путешествовать в открытые страны с прямым перелетом, куда есть чартерные и регулярные рейсы. Покупать путевки в турфирмах, ведь туристы, купившие организованные туры, наиболее защищены, - комментирует NEWS.ru Горин.

Что касается возможного ограничения по евровизам, то, по словам эксперта, не стоит нагнетать ситуацию.

Возможно, действительно ряд европейских стран откажет россиянам в разрешениях на въезд, но это те страны, которые до сих пор не открыли для нас свои границы из-за пандемии.

- Это относится и к Чехии. Поэтому закрыть то, что не открыто, сложно. По другим странам визовых ограничений нет, - заключил Дмитрий Горин.

Тем временем туристы, застрявшие на российских курортах из-за ограничений по аэропортам, будут возвращаться альтернативными маршрутами.

Тем, кто вынужденно задерживается на курортах, туроператоры за свой счет продлевают проживание в отелях, рассказали «Известиям» представители отрасли.

Из-за обострения обстановки на Украине Росавиация объявила об ограничении полётов в ряд аэропортов на юге РФ с 24 февраля по 2 марта. Десятки тысяч туристов столкнулись с отменой рейсов, ажиотажным спросом на альтернативные маршруты и другие виды транспорта, кратно выросшими ценами на билеты, сообщает Rt.