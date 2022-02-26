Стало известно о состоянии Владимира Жириновского: пробует сам дышать Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно о состоянии Владимира Жириновского. Лидер ЛДПР попал в больницу 2 февраля. Его госпитализировали с коронавирусом и болезнь протекает очень непросто.

В Минздраве подтвердили, что парламентарий заболел «омикроном».

Как стало известно Пятому каналу, к 26 февраля врачи отметили позитивную динамику. Печень и почки пациента работают стабильно, анализы в норме.

Несколько часов лидер партии ЛДПР пробыл в седативном состоянии, но к концу дня его вывели из медикаментозной комы.

Источники телеканала сообщают, что политик пробует самостоятельно дышать, кашляет и реагирует на болевые ощущения в груди. Ему колют антибиотики, а еще проводят антивоспалительные процедуры.

- Владимир Вольфович идет на поправку, но пока ему еще требуется наблюдение. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления! - сказал Life замглавы думской фракции ЛДПР и член её президиума Ярослав Нилов.

В ЛДПР призывают не верить слухам о состоянии политика. После его госпитализации появлялось множество самых разных слухов, в том числе и о смерти лидера ЛДПР, пишет газета "Известия".