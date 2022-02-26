Психолог дала три совета, как справиться со страхом из-за событий на Украине Фото: EAST NEWS

Россия переживает сегодня очень непростые времена и даже если лично вас это не коснулось, то тревога чувствуется даже в воздухе. Психолог Алла Бучкова дала советы, как сохранить спокойствие в сложившейся ситуации.

Многие переживают за будущее, пока сложно сказать, как в дальнейшем сложится ситуация на Украине. В такие моменты возникает чувство беспомощности и бессилия, все это усугубляет тревожные состояния.

Этап первый: Помощь самому себе

Тревога влияет на нас не только эмоционально, но и физически. Могут появиться болевые ощущения в разных частях тела. У кого-то это ком в горле, у других - спазмы в животе, третьи жалуются на слабость в ногах и тому подобное.

Специалист советует расслабиться, провести легкий массаж «пострадавших» частей тела. Это естественная реакция на потерю ощущения стабильности и безопасности.

Не лишним в этой ситуации будет поработать с дыханием. Подойдут практики, когда вход длиннее выхода или техника квадратного дыхания. Последовательно на четыре счета: вдох - задержка - выдох.

Можно перевести тревогу в действие. Когда неспокойно направлять энергию в физические упражнения.

- Не стесняйтесь в выражении эмоций. Плачьте, говорите, делитесь своими переживаниями. А еще ограничьте общение с теми, кто усугубляет вашу тревогу. Не читайте все новости подряд. Найдите 2-3 источника, которым вы доверяете и обращайтесь к ним раз в день, - советует психолог в беседе с Ридусом.

Этап второй: Помощь близким

К этому этапу стоит подходить после того, как будет улажена ситуация с первым.

Будьте в моменте «здесь и сейчас». С детьми, близкими, друзьями. Займитесь хлопотами или приятными делами.

Не замыкайтесь, общайтесь как можно больше. В такие минуты очень важны взаимные принятие и поддержка.

Не забывайте про тактильный контакт. Обнимайтесь. Вырабатываемый при этом окситоцин внесет свою лепту в успокоение.

Этап третий: Помощь всем нуждающимся

Наверняка помощь сегодня нужна многим. Кому-то словом, кому-то делом. Не отказывайте. Это усилит ощущение, что можно повлиять на происходящие события.