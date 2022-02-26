Захарова: Данных о том, что россияне не смогут получать шенгенские визы, нет

Официальный представитель МИД России Фото: Михаил ФРОЛОВ

В министерстве иностранных дел России нет никаких данных, которые подтверждали бы слухи о том, что россияне в качестве «наказания» за ситуацию на Украине не смогут получать шенгенские визы. Об этом сказала официальный представитель МИД Мария Захарова, отвечая на соответствующий вопрос ведущего в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«На данный момент у меня нет таких данных. Я знаю, что они пересматривают соглашение об облегченном визовом режиме, он касается дипломатов, официальных лиц», - сказала она.

По словам дипломата, «там есть целая категория граждан, которые получали визы в облегченном порядке», именно это пересматривается.

«Что они в принципе закрывают нам получение виз, я такого не слышала», - добавила Мария Захарова.

При этом она отметила, что заявления с призывами прекратить выдачу виз всем россиянам и раньше звучали от восточноевропейских стран, «которые и являлись проводником агрессивной ангосаксонской логики в ЕС и НАТО».

Как писал сайт kp.ru, ранее американский лидер Джо Байден выступил с заявлением, озвучив пакет новых санкций, которым Вашингтон намерен противодействовать спецоперации российских войск, проводимой сейчас на Украине. В своей речи президент США особо отметил, что новые санкции будут иметь долгосрочные последствия для российской экономики.

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