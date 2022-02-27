ARD: Евросоюз намерен закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний

Евросоюз намерен закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний Фото: Иван ВИСЛОВ

Страны Евросоюза намерены закрыть воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний, передает телеканал ARD со ссылкой на источники.

С какого числа ЕС планирует ввести запрет на полеты, не уточняется.

Как писал сайт kp.ru, в субботу, 26 февраля, Россия получила официальные уведомления о закрытии полетов в Болгарию, Польшу и Чехию. Власти этих стран таким образом отреагировали на проведение Москвой специальной военной операции на Украине. Кроме того, санкции против «Аэрофлота» ввела Великобритания, Россия в ответ закрыла свое воздушное пространство для всех британских перевозчиков.

Напомним, над Украиной, частью России и Белоруссии полеты гражданских самолётов сейчас запрещены в целях безопасности. Десять аэропортов на юге России не принимают рейсы до 2 марта 2022.

Сайт kp.ru разбирался, как авиационные санкции и закрытие воздушного пространства отразятся на пассажирах.