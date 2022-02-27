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Политика26 февраля 2022 21:59

ARD: Евросоюз намерен закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний

Ранее запрет на полеты ввесли Чехия и Польша
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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Евросоюз намерен закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний

Евросоюз намерен закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний

Фото: Иван ВИСЛОВ

Страны Евросоюза намерены закрыть воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний, передает телеканал ARD со ссылкой на источники.

С какого числа ЕС планирует ввести запрет на полеты, не уточняется.

Как писал сайт kp.ru, в субботу, 26 февраля, Россия получила официальные уведомления о закрытии полетов в Болгарию, Польшу и Чехию. Власти этих стран таким образом отреагировали на проведение Москвой специальной военной операции на Украине. Кроме того, санкции против «Аэрофлота» ввела Великобритания, Россия в ответ закрыла свое воздушное пространство для всех британских перевозчиков.

Напомним, над Украиной, частью России и Белоруссии полеты гражданских самолётов сейчас запрещены в целях безопасности. Десять аэропортов на юге России не принимают рейсы до 2 марта 2022.

Сайт kp.ru разбирался, как авиационные санкции и закрытие воздушного пространства отразятся на пассажирах.