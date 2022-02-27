Россия закрывает воздушное пространство для авиакомпаний стран Балтии и Словении Фото: Иван ВИСЛОВ

Россия закрывает свое воздушное пространство для авиакомпаний Латвии, Литвы, Эстонии и Словении в ответ на аналогичные меры, принятые властями этих стран.

«В связи с недружественными решениями авиационных властей Латвии, Литвы, Словении и Эстонии для авиаперевозчиков указанных государств и/или зарегистрированных в них вводятся ограничения на выполнение полетов в пункты на территории России, включая транзитные полеты через воздушное пространство РФ», – сообщается на сайте Росавиции.

Напомним, в субботу, 26 февраля, власти Латвии приняли решение закрыть воздушное пространство страны для российских авиакомпаний. Такие санкции были введены властями Эстонии и Литвы.

Тем временем закрытие воздушного пространства для российских компаний рассматривают и другие страны Евросоюза.

Сайт kp.ru разбирался, как авиационные санкции и закрытие воздушного пространства отразятся на пассажирах.