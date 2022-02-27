Запад намерен отключить ряд российских банков от SWIFT и помешать ЦБ использовать валютные резервы

Западные страны договорились отключить российские банки от SWIFT Фото: REUTERS

Так называемый коллективный Запад намерен отключить ряд российских банков от международной платежной системы SWIFT, а также помешать Банку России (ЦБ) использовать свои валютные резервы и таким образом «подорвать эффективность» международных санкций. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров США, Британии, Германии, Франции, Италии, Канады и главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен.

«Мы намерены обеспечить, чтобы ряд российских банков были отключены от SWIFT, так они будут отключены от международной финансовой системы, что повредит их возможности действовать на глобальном рынке», - в частности, отмечают авторы документа.

В заявлении также говорится, что западные партнеры «намерены наложить ограничительные меры, которые помешают Центробанку России использовать его валютные резервы для подрыва действенности наших санкций».

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что западные страны договорились отключить от SWIFT все российские банки, которые уже попали под международные санкции, а «при необходимости» – и другие.

Обозреватель отдела экономики «КП» Евгений Беляков разбирается, как это отразится на россиянах: например, сможем ли мы расплатиться банковской картой, если Россию отключат от системы международных переводов.

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