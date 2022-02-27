США считают, что Китай не станет помогать России справиться с западными санкциями Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон считает, что Пекин не будет помогать Москве справляться с западным санкционным давлением. Такое заявление сделал высокопоставленный представитель американской администрации.

«Последние признаки указывают на то, что Китай на помощь не идет. Я думаю, вчера или позавчера сообщалось о том, что Китай ограничивает часть своих банков в выдаче кредитов на закупку энергоресурсов из России», - заявил представитель Белого домв в ходе телефонного брифинга.

По его словам, такие действия китайской стороны могут означать то что, «как это и было в прошлом на протяжении многих лет, Китай склонен уважать силу американских санкций».

Напомним, в минувший четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, где он заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.

Как писал сайт kp.ru, постпред Китая в ООН Чжан Цзюнь назвал оправданной обеспокоенность России в сфере безопасности. По его словам, Украина должна «стать мостом между Западом и Восток», в то время как выступает точкой конфронтации между мировыми державами.