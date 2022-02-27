Врач-иммунолог дала советы по лечению сезонной аллергии Фото: Евгения ГУСЕВА

Врач иммунолог-аллерголог Надежда Логинова дала советы по лечению сезонной аллергии. Совсем скоро начнется период, когда многие люди столкнутся с обострением проблемы. Чтобы пройти данный этап безболезненно, кандидат медицинских наук Надежда Логина советует лечить болезнь не только в сезон цветения, но и вне его.

Самое эффективное лечение заключается в проведении иммунотерапии. В настоящий момент применяется два метода – это аллерговакция. В рамках ее пациенту вводятся подкожно небольшие дозы пыльцы. Терапия проводится на протяжении шести месяцев с периодичностью два раза в неделю. После трех лет лечения аллергия должна отступить.

Второй вариант – это аутолимфоцитотерапия, то есть использование собственных иммунных клеток, лимфоцитов, выделенных из небольшого количества крови больного, страдающего аллергией. Это более современный способ борьбы с недугом, и он проводится в течении одного месяца. При такой терапии лечатся сразу все аллергены.

На признаки заболевания указывают обильные выделения из носа, чихание и зуд, заложенность носовых ходов, а еще покраснения глаз.

- При тяжелых вариантах развития болезни может присоединиться сухой кашель. А также возможно развитие пыльцевой бронхиальной астмы, которая обостряется в сезон цветения, - заключила врач в беседе с RT.

Аллергия во время оттепели и таяния снега может возникнуть также из-за спор плесневых грибов и распыления различных химических реагентов на улицах, пишет ФАН.

Кстати, аллергию могут вызывать не только растения, но и продукты питания. Врач эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова заявила, что при покупке продуктов стоит обращать внимание на добавки с кодами Е в их составе — они могут быть как безобидными, так и опасными, пишет газета "Известия".