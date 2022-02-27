Петиция о вступлении Финляндии в НАТО поступила на рассмотрение в парламент Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гражданская инициатива о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс преодолела необходимый порог в 50 тысяч подписей и теперь перешла на рассмотрение в парламент. Об этом говорится на сайте kansalaisaloite («гражданские инициативы»).

Как заявляют авторы инициативы, членство страны в НАТО юридически укрепит статус-кво и значительно повысит защиту от внешних угроз. «Оборонные обязательства, гарантированные статьей 5 Договора НАТО, значительно повысят доверие к обороне Финляндии и сделают военно-техническое вмешательство иностранных держав гораздо более дорогостоящим и рискованным, чем сегодня», - заявляют.

Инициативу подготовили в понедельник, 21 февраля. По состоянию на 21:00 в субботу, 26 февраля, было собрано 50 570 подписей, и их число продолжает расти.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что процесс вступления в альянс для Швеции и Финляндии может пройти очень быстро, если эти страны примут данное решение. Однако позже глава Министераства иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что на данный момент у них нет планов по присоединению к альянсу.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин в январе сообщала, что финские власти пока не рассматривают возможность вступления страны в альянс, однако в минувший четверг, 24 февраля, заявила о готовности подать заявку на вступление, если этого будет требовать вопрос о ее национальной безопасности.