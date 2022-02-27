Google приостановил монетизацию государственных СМИ России Фото: REUTERS

Компания Google заморозила монетизацию российских государственных СМИ.

Как передает Reuters со ссылкой на организацию, Google накладывает ограничения на размещение рекламы на своих ресурсах, временно запрещая российским СМИ, которые финансируются государством, размещать рекламу на своих сервисах.

Ранее социальная сеть Twitter заявила о приостановке рекламы для жителей России и Украины, а также приостановке рекомендаций для того, чтобы избежать распространения некорректной информации.

Как писал сайт kp.ru, накануне Facebook запретил рекламу и монетизацию российским государственным СМИ. Кроме того, видеохостинг YouTube подтвердил, что заблокировал монетизацию ряда российских каналов из-за специальной военной операции на Украине.

Напомним, в минувший четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором сообщил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.