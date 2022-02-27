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Политика27 февраля 2022 5:53

В Белоруссии начался конституционный референдум

Для голосования открылись 5 510 участков
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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В Белоруссии началось голосование на конституционном референдуме

В Белоруссии началось голосование на конституционном референдуме

Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

27 февраля в Белоруссии стартовал референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию. Всего для голосования открылись 5 510 участков, которые будут работать до 20:00.

Ранее, с с 22 по 26 февраля, можно было проголосовать досрочно, чем воспользовались 42,93% граждан.

В бюллетене белорусы увидят всего один вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?". Далее им нужно поставить отметку "за" или "против". Референдум признают состоявшимся, если в нем примет участие более половины граждан, обладающих правом голоса.

Обновленная конституция, в частности, предполагает, что один и тот же человек может быть президентом не более двух сроков. Но это ограничение начнет действовать после вступления в должность вновь избранного президента.

Также в обновленной конституции появится раздел о Всебелорусском народном собрании. Он должен стать высшим представительным органом народовластия. Предполагается, что среди прочего собрание сможет объявлять импичмент президенту, а также назначать членов и председателей верховного и конституционного судов и центризбиркома.