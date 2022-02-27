Глава Минобороны Японии заявил, что выпущенная КНДР ракета пролетела около 300 км Фото: REUTERS

Снаряд, который был запущен Северной Кореей в восточном направлении в рамках очередных испытаний, упала примерно через 300 километров полета в Японское море. Такое заявление в ходе пресс-конференции сделал министр обороны Японии Нобуо Киси, отметив, что речь идет о баллистической ракеты.

«Северная Корея сегодня утром осуществила запуск баллистической ракеты из окрестностей Пхеньяна в сторону Японского моря. Она пролетела около 300 километров», - заявил глава военного ведомства, уточнив, что максимальная высота полета ракеты составила 600 километров.

Киси заявили, что Япония выступила с протестом в адрес Северной Кореи по дипломатическим каналам.

Напомним, накануне военные Южной Кореи со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов США сообщили, что военнослужащие КНДР выпустили баллистическую ракету в направлении Японского моря. В заявлении говорилось о том, что за последние два месяца это уже восьмой пуск баллистической ракеты, совершенный Пхеньяном.