Экономист не исключает начало мирового экономического кризиса в случае отключения России от SWIFT Фото: Shutterstock

В отношении России вводятся новые санкции. Активно оговаривается возможность отключения страны от системы быстрых платежей SWIFT. Экономист Никита Масленников объяснил, что это значит для России и как ударит в целом по мировой экономике.

По мнению эксперта, если отключение все же произойдет, то мир погрузится в новый экономический кризис.

- Отключение РФ от мировой платежной системы дестабилизирует ключевые расчеты на рынке жидких углеводородов. SWIFT это система обмена информацией о прохождении платежей. Нет платежей — нет поставки. Если Россию отключат, то цены на них точно взлетят. А это преддверие не только мирового финансового кризиса, но и рецессии, — говорит Никита Масленников ФАН.

Еще одна красная линия – это санкции против ЦБ. Это тоже может дестабилизировать финансовую систему мира. Если че черты будет пройдена, то мир ждет иная реальность, «она будет также тяжела, как два года пандемии».

Экономист не исключает падения показателей к уровню 2008-209 годов.

- Сейчас ЦБ пытается справиться с ситуацией, сейчас нет торгов. Это не совсем комфортно для экономики, но и не означает ее падение. Фондовые рынки отыграют. Есть основания полагать, что все удержится, иначе нас ждет дестабилизация мировой экономики, - заключил Масленников.

Он напомнил, что доля поставок России на мировой рынок жидких углеводородов составляет примерно 10 млн баррелей в сутки. Это девятая часть от общих потребляемых объемов. Если поставки будут прекращены, то «цены взлетят до космических».

- Если сейчас Brent по 94 доллара за баррель, то он может взлететь до 150. А это уже, извините, совершенно другая реальность, - спрогнозировал экономист.

Администрация международной межбанковской системы платежей SWIFT подтвердила, что готова содействовать введению санкций против России после получения соответствующих документов. Тем не менее, в системе могут остаться банки, которые обслуживают энергопотоки, сообщает Life.

Россия работает над тем, чтобы свести к минимуму последствия от западных санкций. Об этом «Известиям» заявили в Госдуме РФ. 25 февраля Евросоюз ввел против Москвы беспрецедентно жесткие меры: впервые персональные санкции коснулись президента РФ Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова.