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Экономика27 февраля 2022 6:49

Экс-советник президента РФ уверен, что Россия сможет обойти почти все новые санкции

Самыми критичными эксперт называет санкции против ЦБ
Елена АКИМОВА
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Самыми критичными эксперт называет санкции против ЦБ

Самыми критичными эксперт называет санкции против ЦБ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В отношении России за последние несколько дней было введено сразу несколько пакетов санкций, они затронули как ограничения в использовании воздушного пространства, так и ЦБ, использование платежных систем Visa и Mastercard.

Экс-советник президента РФ по внутренней политике Олег Матвейчев объяснил, как наша страна будет бороться с санкциями. По его мнению, меры воздействия можно разделить на три типа. Первые носят условный характер и направлены на отдельных лиц. Второй навредит самой Европе, а вот России они могут быть даже полезны.

А вот третий вид санкций способен доставить кое-какие неприятности отдельным субъектам РФ, но критичного в этом нет ничего.

-Например, Запад закрывает воздушное пространство. Но ведь и мы в ответ можем его закрыть. Облететь Словению 15 минут, а вот для самых словенских авиалиний, которые летали в Россию через Китай, это совсем другое дело. Это наверняка отразится на стоимости авиаперевозок, - рассуждает политолог в беседе с ФАН.

Он отметил, что угрозы по невыдачи виз тоже несут больше вреда самой Европе, так как туристы везут им деньги и вкладывают в их экономику. Россияне будут ездить в Китай и другие страны.

Что касается «Северного потока», то цены на топливо в Европе будут только расти. А это значит, что подорожают все сферы жизни, европейская промышленность станет менее конкурентоспособной.

Что касается санкций, которые все же доставляют неудобство, то с ними России предстоит жить какое-то время, но это не критично.

Например, некоторые банки ощутят потерю прибыли. Им придется развернуть бизнес в другом направлении.

- Такое же неудобство вызовет и отключение России от SWIFT. Но это не катастрофа. Например, Иран был без SWIFT несколько лет, как видим за это время он даже показал экономический рост, - отметил политолог.

У РФ есть аналог SWIFT. Эта система работает на внутреннем рынке, так что воздействие минимизировано. К тому же, в систему уже вступили 17 стран.

- Скорее всего будет создан так называемый банк переходник, способный работать с несколькими платежными системами. Естественно, будет взиматься процент, но проблема будет решена, - заключил эксперт.

Ранее заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Политсовета МГЕР Виктория Федосова в беседе с RT прокомментировала информацию о том, что США рассматривают санкции против российского Центробанка.

Глава США уверен, что введенные рестрикции стали "самыми масштабными в истории". По его словам, Москва будет расплачиваться за свои действия "как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", - сообщает Life.