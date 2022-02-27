Экс-советник президента РФ уверен, что Россия сможет обойти почти все новые санкции

Самыми критичными эксперт называет санкции против ЦБ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В отношении России за последние несколько дней было введено сразу несколько пакетов санкций, они затронули как ограничения в использовании воздушного пространства, так и ЦБ, использование платежных систем Visa и Mastercard.

Экс-советник президента РФ по внутренней политике Олег Матвейчев объяснил, как наша страна будет бороться с санкциями. По его мнению, меры воздействия можно разделить на три типа. Первые носят условный характер и направлены на отдельных лиц. Второй навредит самой Европе, а вот России они могут быть даже полезны.

А вот третий вид санкций способен доставить кое-какие неприятности отдельным субъектам РФ, но критичного в этом нет ничего.

-Например, Запад закрывает воздушное пространство. Но ведь и мы в ответ можем его закрыть. Облететь Словению 15 минут, а вот для самых словенских авиалиний, которые летали в Россию через Китай, это совсем другое дело. Это наверняка отразится на стоимости авиаперевозок, - рассуждает политолог в беседе с ФАН.

Он отметил, что угрозы по невыдачи виз тоже несут больше вреда самой Европе, так как туристы везут им деньги и вкладывают в их экономику. Россияне будут ездить в Китай и другие страны.

Что касается «Северного потока», то цены на топливо в Европе будут только расти. А это значит, что подорожают все сферы жизни, европейская промышленность станет менее конкурентоспособной.

Что касается санкций, которые все же доставляют неудобство, то с ними России предстоит жить какое-то время, но это не критично.

Например, некоторые банки ощутят потерю прибыли. Им придется развернуть бизнес в другом направлении.

- Такое же неудобство вызовет и отключение России от SWIFT. Но это не катастрофа. Например, Иран был без SWIFT несколько лет, как видим за это время он даже показал экономический рост, - отметил политолог.

У РФ есть аналог SWIFT. Эта система работает на внутреннем рынке, так что воздействие минимизировано. К тому же, в систему уже вступили 17 стран.

- Скорее всего будет создан так называемый банк переходник, способный работать с несколькими платежными системами. Естественно, будет взиматься процент, но проблема будет решена, - заключил эксперт.

Ранее заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Политсовета МГЕР Виктория Федосова в беседе с RT прокомментировала информацию о том, что США рассматривают санкции против российского Центробанка.

Глава США уверен, что введенные рестрикции стали "самыми масштабными в истории". По его словам, Москва будет расплачиваться за свои действия "как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", - сообщает Life.