Чехия направила поездом оружие для помощи Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В воскресенье, 27 февраля, Чехия направила поездом оружие для помощи Украине. Такое заявление сделали ВС республики.

«Направляем помощь украинским бойцам», - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter, где уточняется, что груз с оружием уже пересек чешско-польскую границу и следует к украинской территории, а на данный момент загружают следующий поезд.

В минувшую субботу, 26 февраля, правительство Чехии одобрило направление оружия и боеприпасов на Украину на сумму 188 млн крон (около 8,6 млн евро). Речь идет о пулеметах, автоматах, снайперских винтовках, пистолетах и соответствующих боеприпасов.

Напомним, накануне премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил о намерении страны помогать Украине оружием через партнеров по НАТО. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж намерен усилить помощь Киеву и поставить больше военной техники, а французский генштаб заявил о мобилизации более 9,5 тысячи военных в конце следующей недели. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о планах направить Украине вооружение.