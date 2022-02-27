Минобороны РФ сообщило о блокировке Херсона и Бердянска Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские подразделения блокировали города Херсон и Бердянск. Такое заявление в воскресенье, 27 февраля, в ходе брифинга сделал официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«За прошедшие сутки Вооруженными силами Российской Федерации были полностью блокированы города Херсон и Бердянск», - заявил представитель военного ведомства.

Как писал сайт kp.ru, в Министерстве обороны РФ также сообщили, что на данный момент российскими вооруженными силами поражены 975 объектов военной украинской инфраструктуры. Кроме того, в военном ведомстве России заявили о взятии под контроль Геничевска и аэродрома Чернобаевка.

В минувшую субботу, 26 февраля, в Министерстве обороны РФ сообщили об уничтожении шести катеров ВМС Украины, отметив, что катера были уничтожены в результате морского боя, а целью атаки были 82 военных, которые добровольно сложили оружие.