Лукашенко заявил, что санкциями Запад "подталкивает к третьей мировой войне" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что санкционная политика западных стран «подталкивает к третьей мировой войне», отметив, что контрсанкции Минска и Москвы будут очень чувствительны для Запада.

«Наши санкции, России и Беларуси, будут очень чувствительными», - заявил белорусский лидер после голосования на референдуме по обновленной конституции в воскресенье, 27 февраля, подчеркнув, что «эти механизмы [контрсанкции] начали работать», а по мере необходимости Москва и Минск будут «эти механизмы наращивать, но не во вред себе».

Напомним, накануне появилось сообщение о том, что западные страны договорились отключить от международной платежной системы SWIFT все российские банки, которые попали под международные санкции. Такое заявление сделал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, отметив, что такое решение приняли США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, а также Еврокомиссия.